Aytemiz Alanyaspor’dan Emre Akbaba’yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Tolga Ciğerci artı 2 milyon Euro’luk teklifte bulunmuştu. Ancak Tolga’nın 2 milyon Euro kazandığını belirten Akdeniz temsilcisi, bu paranın yarısını ödeyebileceğini Mustafa Cengiz yönetimine iletmişti.

Bunun üzerine ise gözler Galatasaray’la gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Tolga Ciğerci’ye çevrildi. Fatih Terim’in kadrosunda düşünmediği 26 yaşındaki oyuncuyla masaya oturmaya hazırlanan yönetimin, “İndirime git” teklifinde bulunacağı öğrenildi.

500 BİN EURO'LUK FEDA TALEBİ



Geçtiğimiz hafta Erdoğan Adili’yle de masaya oturan yönetim, genç oyuncuyu 620 bin TL feragat etmesi yönünde ikna etmiş ve yollarını ayırmıştı. Aynı şekilde Tolga’yı da ikna etmek isteyen yönetimin, “1 milyon Euro’yu Alanya ödeyecek. 500 bin Euro da sen indirime git, sana 500 bin Euro ödeyelim” demeye hazırlandığı bildirildi. Tolga’ya futbol oynaması için maaşında indirim yapması konusunda telkinlerde bulunacak olan yönetimin, bu sayede Emre Akbaba transferini de bitireceği ifade edildi.

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