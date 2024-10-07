Galatasaray, ERA Nymburk'u ağırlıyor
Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, yarın Çekya'nın ERA Nymburk takımını konuk edecek.
Giriş: 07.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:37
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında yarın Çekya'nın ERA Nymburk takımını ağırlayacak.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, ilk hafta müsabakasında Almanya ekibi Rasta Vechta'yı 103-91 yenerek lige galibiyetle başlamıştı.
ERA Nymburk ise ilk haftada Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'ı 86-78 mağlup etmişti.
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