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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Erden Timur'un istifasını KAP'a bildirdi! Veda mesajı geldi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Erden Timur'un istifasını KAP'a bildirdi! Veda mesajı geldi

        Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un istifası Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.06.2024 - 21:30 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:30
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        Galatasaray'dan Erden Timur'a veda!
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        Galatasaray Sportif AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Sayın Erden Timur, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        VEDA MESAJI GELDİ

        Galatasaray, Timur için veda mesajı da yayımladı:

        Birlikte kazanılan tüm zaferler, şampiyonluklar ve sayısız mutluluklar... Görevi süresince hepimizin çocukluk aşkı Galatasaray'a verdiği emeklerden ve katkılardan dolayı Galatasaraylı Erden’e kalpten teşekkür ediyoruz.

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