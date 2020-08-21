Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren erkek basketbol takımının teknik, sporcu ve idari kadrosuna Kovid-19 testi yapıldığı ifade edildi.

Klinik şikayeti olmayan bir idari çalışanın testinin pozitif çıktığı belirtildi. İdari personelin izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz tarafından, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (20 Ağustos Perşembe) yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası idari ekibimizden bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayeti olmayan çalışanımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"