Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takım, 28 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Marei ile opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Gize'de dünyaya gelen Marei, Mısır'da bir basketbol efsanesi olan babası Ahmed Marei'nin teşvikleriyle sekiz yaşında basketbola başladı. 16 yaşında ülkesinin A milli takım düzeyine çıkmayı başaran Marei, Avrupa'daki ilk profesyonel deneyimini Litvanya takımlarından Siauliai'de yaşadı. 2016'da Almanya ekiplerinden medi Bayreuth'a transfer olan Marei, 2018-2019 sezonunda ise Pınar Karşıyaka forması giydi.

Geçen sezonu Almanya'nın bir başka ekibi Brose Bamberg'de geçiren Marei, bu sezonun ilk bölümünde ise Fransa Pro A'da Metropolitans 92 takımında görev aldı.