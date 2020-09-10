Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, " Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için 9 Eylül Çarşamba günü Antalya'da yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncunun Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a gittiği, tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Bu oyuncunun yanı sıra 2 basketbolcunun da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul'a döndüğü kaydedildi.