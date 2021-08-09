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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine Turgay Zeytingöz getirildi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri Turgay Zeytingöz oldu.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajerlik görevine Turgay Zeytingöz getirildi

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezonda sarı-kırmızılı takımın genel menajerliğini yapacak Turgay Zeytingöz’e başarı dileğinde bulunuldu.

Turgay Zeytingöz, 2011-2017 yıllarında Ümit Milli Basketbol Takımı'nda menajerlik yaptı ve görev süresi boyunca bir Avrupa Şampiyonluğu, iki kez Avrupa üçüncülüğü yaşadı. 2010'da eş zamanlı olarak Banvit Basketbol Kulübünde göreve başlayan Turgay Zeytingöz, 10 yıl süren Banvit kariyerinde Türk basketboluna birçok genç oyuncu yetiştirilmesine katkıda bulundu. Turgay Zeytingöz, Bandırma Kırmızı ile TBL şampiyonluğu, A takımda ise Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi finali ile Türkiye Kupası şampiyonluğu başarıları elde etti.

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