Galatasaray ile HDI Sigorta arasında yapılan Galatasaray Erkek ve Kadın Voleybol Takımı isim sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu yapıldı. Toplantıya Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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