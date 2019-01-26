Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Rus asıllı İtalyan milli oyuncu Oleg Antonov ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki smaçör ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye'de daha önce Ziraat Bankası forması da giyen Antonov, geçen sezon İtalyan temsilcisi Diatec Trentino'da mücadele etti.