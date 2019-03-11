Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'u evinde Feghouli, Onyekuru (2), Ndiaye ve Diagne'nin golleriyle 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarırken evindeki namağlup serisini de sürdürdü.



Süper Lig'de iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 32 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 32 lig maçının 27'sini kazanıp 5'inde berabere kaldı.