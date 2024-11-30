Galatasaray, Eyüpspor maçına hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın ikas Eyüpspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Galatasaray, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta ikas Eyüpspor'u konuk edecek.