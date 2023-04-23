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Galatasaray - Fatih Karagümrük | CANLI YAYIN

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Evinde oynadığı son 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, Andrea Pirlo ile büyük bir çıkışı yakalayan ve son 14 maçın sadece birini kaybeden Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Bu maç öncesinde Galatasaray'ın 69, Fatih Karagümrük'ün ise 40 puanı bulunuyor

Galatasaray - Fatih Karagümrük | CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / AA

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

SAAT: 19.00
HAKEM: Volkan Bayarslan
STAT: Net Stadı
YAYIN: beIN SPORTS

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdulkerim, Adekugbe; Torreira, Oliveira; Rashica, Mertens, Kerem; Zaniolo.

Fatih Karagümrük: Batuhan; Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent; Bertolacci, Lawrence; Lobjanidze, Ozdoev, Borini; Mbaye Diagne.

Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

VavaCars Fatih Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

BARIŞ ALPER CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapamıyor.

DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca karşılaşma öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

SON 10 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor'u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamadı.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Bu sezonun ilk yarısındaki Süper Lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Galatasaray, 1983/84'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez duble yapmak istiyor.
  • Fatih Karagümrük'ün Süper Lig tarihinde deplasman galibiyeti alamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu rakibi Galatasaray (2B 7M).
  • Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2017-Eylül 2018 arasındaki 16 maçlık süreçte yaşadı (Igor Tudor; 3G & Fatih Terim; 13G). Lig tarihinde sadece iki Türk çalıştırıcı sarı-kırmızılı ekibin başında tek sezonda üst üste 11+ iç saha galibiyeti alabildi (Fatih Terim; 11 & Coşkun Özarı; 12).
  • İstanbul takımlarına konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük (2G 1B), lig tarihinde daha uzun tek serisini Kasım 1959-Eylül 1960 arasında yakaladı (6 maç).
  • İstanbul takımlarıyla oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu şekildeki en uzun seriyi Fenerbahçe (1962) ile paylaşıyor ve lig tarihinde İstanbullu ekipleri üst üste 10 kez mağlup eden ilk takım olmak için sahaya çıkacak.
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