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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük CANLI YAYIN | Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayını - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Galatasaray - Fatih Karagümrük | CANLI YAYIN

        Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının canlı yayını HTSPOR'da! Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ligde 40 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmak istemiyor. Bu sezon deplasmanlarda galip gelmekte zorlanan Fatih Karagümrük ise evinde henüz puan kaybetmeyen tek takım olan Galatasaray karşısında ilki yaşama peşinde

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.12.2023 - 18:57 Güncelleme: 20.12.2023 - 18:57
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

        SAAT: 20.00

        HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        STAT: RAMS Park

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        GALATASARAY: Günay, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

        Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.

        GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK

        Galatasaray'da 3 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

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        Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, bu maçta görev yapamayacak.

        Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Tedavisine devam edilen Davinson Sanchez'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

        İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Bu oyuncular müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

        SAHASINDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı.

        Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi.

        Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

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        EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

        Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

        Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.

        Ligde çıktığı 15 maçta 31 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 8'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.

        FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

        Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor.

        Kırmızı-siyahlı takım, ligde konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı.

        Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan Fatih Karagümrük, sonraki 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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