Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig´in 17'nci haftasında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig´in 17. haftasında averaj nedeniyle 2. sırada yer alan Galatasaray, 20 Aralık Çarşamba günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri´nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen topla ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8´e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00´de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.