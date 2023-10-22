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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda? GS FB basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda? GS FB basketbol maçı saat kaçta?

        Türkiye Basketbol Ligi 4. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İlk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan iki ezeli rakibin karşılaşması Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ile ilgili bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:31
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        Basketbolda derbi günü... Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, 4. hafta karşılaşmasında bu akşam kozlarını paylaşacak. Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen ve Çağlar Özkan hakem üçlüsünün yöneteceği zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın kadroları hakkında bilgileri bir araya getirdik..

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        GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray Ekmas Fenerbahçe Beko mücadelesi bu akşam saat 20:30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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        GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray Ekmas Fenerbahçe Beko basketbol maçı beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

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        GALATASARAY EKMAS KADROSU

        Oyun kurucular: Corey Walden, Jonah Radebaugh, İsmet Akpınar, Buğrahan Tuncer, Ömer Oralkan, Kerem Erdem

        Forvetler: Göksenin Köksal, Akwasi Yeboah, Muhaymin Mustafa, Berke İsmailçebi, Sadık Emir Kabaca, Jarell Martin, Efe Vatan

        Pivotlar: Samet Geyik, Miralem Halilovic

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        FENERBAHÇE BEKO KADROSU

        Oyun kurucular: Nick Calathes, Raul Neto, Scottie Wilbekin, Yam Madar, Melih Mahmutoğlu, Mert Emre Ekşioğlu, Şehmus Hazer, Tyler Dorsey , Dyshawn Pierre, Marko Guduric

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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