Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da göreve gelen yeni yönetimler, mali yapıyı düzeltebilmek için yoğun bir çalışma içine girerken, Fikret Orman'ın başkanlığını üstlendiği Beşiktaş, son yıllarda yaptığı yüksek rakamlı oyuncu satışlarıyla ön plana çıktı.

Yapılan anlaşmalar çerçevesinde UEFA, kulüplerin transferlerini, 'elde ettiği bonservis geliri kadar bonservis ödeyebilir', 'takım bütçesi belli bir rakamı aşamaz' veya 'yıllık gelirine göre belli bir oranda harcama yapabilir' şeklinde kıstaslarla sınırlama altına alıyor.

GALATASARAY'DAN MECBURİ KEMER SIKMA

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasına karşın transferde yavaş davranmak durumunda kaldı.

Geride kalan sezonun yaz transfer döneminde büyük kadro değişimine giderek 10 oyuncu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, 40 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ve kiralama ücreti ödemişti. Galatasaray'ın bu sezon öncesi yaptığı bonservis ödemesi ise 3,3 milyon Euro oldu.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile yaptığı yeni anlaşmayla Avrupa kupalarına katılım hakkını kaybetmekten kurtulan Galatasaray, yeni transferlerinden Muğdat Çelik için bonservis ödemezken, Yuto Nagatomo'nun bonservisi için Inter'e 2,5 milyon Euro, Henry Onyekuru'nun kiralanması için de Everton'a 800 bin Euro ödeyecek.

Bu sezon Nagatomo'ya 2 milyon Euro, Onyekuru'ya 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret verecek olan sarı-kırmızılılar, Muğdat'a ise yıllık 2 milyon Lira ödeyecek. Galatasaray, Muğdat Çelik transferiyle uzun bir aradan sonra yerel para birimi üzerinden A takıma oyuncu dahil etmiş oldu.

Hollandalı oyuncusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 milyon 895 bin Euro karşılığı uzatan Galatasaray, bu sözleşmede menajerlik ücretini üstlenmedi.

Galatasaray'ın 2,4 milyon Euro karşılığında Belçika temsilcisi Standard Liege'e sattığı Luis Pedro Cavanda, gelir elde edilerek bırakılan tek oyuncu durumunda.

Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek bir kadro oluşturma çabası içinde olan sarı-kırmızılı takım, ya oyuncu satarak yeni transferler için kendisine imkan oluşturacak ya da kiralama yoluna giderek UEFA'nın çizdiği sınırlar içinde kalmaya çalışacak.

Yeni sezon öncesi genç oyunculara yönelerek Umut Nayir, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve Enzo Roco'yu kadrosuna dahil eden Beşiktaş, şu ana kadar sadece 250 bin Euro bonservis ödemesi yaparken, yüksek bedelli satışlarına ise devam etti.

Son dönemde birçok oyuncusunu yüksek rakamlara satan Beşiktaş, yaz transfer döneminde kaleci Fabricio Ramirez'i 6 milyon Euro, Dusko Tosic'i 4,5 milyon Euro, Matej Mitrovic'i ise 3,5 milyon Euro karşılığı başka takımlara gönderdi.

Geride kalan sezon başında Gary Medel, Jeremain Lens, Alvaro Negredo ve Atınç Nukan için 6,7 milyon Euro bonservis ile kiralama ücreti veren siyah-beyazlı takım, devre arasında ise Lens'in satın alma opsiyonunu kullanarak 4,1 milyon Euro daha ödemişti.

Beşiktaş'ta Negredo 4,3 milyon Euro, Pepe ise 4,8 milyon Euro'luk yıllık garanti ücretleri ile dikkati çekiyor.

FENERBAHÇE, GENÇLERE YATIRIM YAPTI

Fenerbahçe, başkanlık koltuğuna Ali Koç'un oturmasının ardından futbolda yeni bir yapılanmaya gitti ve genç oyunculara yöneldi.

Sportif direktörlük görevine Damien Comolli, teknik direktörlüğe Phillip Cocu'nun getirildiği sarı-lacivertli takım, Ganalı yıldız oyuncu Andre Ayew'in yanı sıra, gelecek vadeden genç oyuncular Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin, bu oyuncular için bonservis ile kiralama ücreti olarak 6 milyon Euro civarında bir yükümlülük altına girdiği belirtildi.

Geride kalan sezonun yaz transfer döneminde kadrosuna 10 oyuncu dahil eden Fenerbahçe'nin bonservis ve kiralama bedeli 18,5 milyon Euro olarak gerçekleşmişti. Sarı-lacivertliler, bu dönemde oyuncu satışından ise 20 milyon Euro'ya yakın bir gelir elde etti.

TRABZONSPOR MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR

Trabzonspor'da başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, içinde bulunulan mali sıkıntıların azaltılması kapsamında takım maliyetini düşürmek için çaba sarf ediyor.

Bordo-mavili ekip, yeni sezon öncesi Senegalli oyuncu Zargo Toure ile İranlı futbolcular Majid Hosseini ve Vahid Amiri ile sözleşme imzaladı. Toure ve Hosseini için 350'şer bin Euro bonservis veren Trabzonspor, şu ana kadar 700 bin Euro harcadı. Amiri için ödenecek miktar ise henüz duyurulmadı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Okay Yokuşlu'nun satışından 6 milyon Euro, Fabian Castillo'nun satışından 2 milyon 650 bin Euro ve Matus Bero'nun satışından da 940 bin Euro gelir elde etti.

Geçen sezonun yaz transfer döneminde Juraj Kucka için 5 milyon Euro, Burak Yılmaz için 3,5 milyon Euro, Jose Sosa için 1 milyon 350 bin Euro, Tomas Hubocan için 250 bin Euro ve Theo Bongonda için de 200 bin Euro bonservis ile kiralama ücretleri ödeyen bordo-mavili takım, devre arasında Sosa'nın satın alma opsiyonunu 3 milyon 400 bin Euro karşılığı kullandı.

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