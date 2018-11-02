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GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı taraftarlar ve sarı lavicertli taraftarlar Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve bu maçın hangi kanaldan naklen yayınlanacağını merak ediyor. Kıtalar arası derbi olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi bu hafta oynanacak. Galatasaray Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?