        Haberler Bilgi Galatasaray - Fenerbahçe derbisi canlı izle ekranı: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte GS FB derbi maçı şifresiz izleme ekranı

        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi canlı izle: Galatasaray - Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi

        Süper Lig'in 31. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele öncesinde, Galatasaray - Fenerbahçe maçının başlama saati ve iki takımın muhtemel 11'leri sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Kaybeden takımın şampiyonluk yarışında yara alacağı mücadele iki takım açısından 3 puandan fazlasını ifade ediyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi canlı izle ekranı...

        26 Nisan 2026 - 21:17
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği haftada iki takımında puan kaybına tahamülü yok. İki takım bugüne 405 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan, 150'sini sarı-lacivertliler, 130'unu sarı-kırmızılılar kazandı. 125 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Derbiyi televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray - Fenerbahçe maçının canlı izle linkini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi canlı yayın bilgisi...

        GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü 20.00'de oynanacak.

        GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

        Derbi saati yaklaştıkça, 'Galatasaray- Fenerbahçe' maçı canlı izle aramaları sıklaştı. Derbiyi canlı şifresiz izlemek için TOD paketi satın almanız gerekmektedir.

        OSIMHEN FORMA GİYECEK

        Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.

        Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı.

        Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.

        ASENSIO DÖNÜYOR

        Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek.

        Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

        LİGİN EN ÇOK GOL ATANI, EN İYİ SAVUNANI

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

        Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (27) ile şampiyonluktaki rakibi Fenerbahçe (30) takip etti.

        ASLANTEPE'DEKİ SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN

        Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbi öncesi Fenerbahçe'nin, RAMS Park'ta oynanan son 10 maçta üstünlüğü bulunuyor.

        Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı. Kanarya, 1 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında da kalesinde gol görmedi.

        GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

        Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış, Osimhen

        FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU

        Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

        ÖNERİLEN VİDEO

        Helin'i, 'Çiçek alacağım' diye görüşmeye çağırıp, öldürmüş

        Diyarbakır'da, 'da 3 aylık hamile Helin Eren'i (19) tabancayla öldüren Siyabent Şeker (20) için hazırlanan iddianame kabul edildi. Şeker hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamede; Siyabent'in, Helin'i, 'Gel yemek ısmarlayayım...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Penaltı kaçtı, gol sesi geldi!
        Penaltı kaçtı, gol sesi geldi!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        1. Lig'de ortalık karıştı!
        1. Lig'de ortalık karıştı!
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı