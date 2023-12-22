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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için antrenmanlarına devam etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için antrenmanlarına devam etti

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:30 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:30
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        Aslan'da derbi hazırlıklarına devam
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        Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında averajla 2. sırada yer alan Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

        Galatasaray yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamlayacak.

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