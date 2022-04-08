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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günün saat 20:30'da başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe'den resmi açıklama:

"Fenerbahçemiz ile Galatasaray arasında 10 Nisan Pazar akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. hafta maçının biletleri satışa çıktı.



Biletler;



6.04.2022 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelerine 1 adet bilet,



7.04.2022 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet bilet,



8.04.2022 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.



Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacaktır.



BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:



KUZEY TRİBÜNÜ-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 120,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST A-I BLOK: 165,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B-H BLOK: 190,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 210,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 230,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 255,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT A-I BLOK: 295,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT B-H BLOK: 355,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT C-G BLOK: 410,00 TL

FENERIUM ALT-MARATON ALT D-F BLOK: 495,00 TL

MARATON ALT E BLOK: 600,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK: 660,00 TL"