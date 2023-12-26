Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin yankıları devam ediyor. Derbide bir penaltının verilmediğini düşünen ve en üst merciler tarafından duyulan rahatsızlığı dile getiren Galatasaray konuyu TFF'ye taşımaya hazırlanıyor.

Müsabakanın 22. dakikasında Djiku ile ikili mücadeleye giren Icardi yerde kalmış, hakem Arda Kardeşler, VAR ile konuştuktan sonra devam kararı vermişti. Sarı-kırmızılı yetkililer maçın ardından yayıncı kuruluşa da sitem ederken pozisyonun açılarının gösterimine dair isyan etmişti.

Daha önce de benzer bir çağrıda bulunan Timur, "Sadece hakem cezalandırmak olmaz. Temiz eller operasyonu başlatılsın, tüm tahkikatlar yapılsın. Gerekirse araştırmalar yapılsın, sosyal medyalar incelensin. 'Hepimiz başvuralım, telefonlarımız her şey incelensin' dedik. Lütfen incelensin" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların bu konuya dair bir taslak ile TFF'ye başvuracağı, ayrıca derbinin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da şikayet edeceği öğrenildi.