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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Fenerbahçe derbisi VAR'ını TFF'ye taşıyacak: Mustafa İlker Coşkun şikayet edilecek - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Fenerbahçe derbisi VAR'ını TFF'ye taşıyacak

        Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u TFF'ye şikayet edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 09:45 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:45
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        Galatasaray, derbi VAR'ını TFF'ye taşıyacak
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        Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin yankıları devam ediyor. Derbide bir penaltının verilmediğini düşünen ve en üst merciler tarafından duyulan rahatsızlığı dile getiren Galatasaray konuyu TFF'ye taşımaya hazırlanıyor.

        Müsabakanın 22. dakikasında Djiku ile ikili mücadeleye giren Icardi yerde kalmış, hakem Arda Kardeşler, VAR ile konuştuktan sonra devam kararı vermişti. Sarı-kırmızılı yetkililer maçın ardından yayıncı kuruluşa da sitem ederken pozisyonun açılarının gösterimine dair isyan etmişti.

        Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur dün katıldıkları organizasyonda hakem yönetiminden duydukları rahatsızlığı dile getirirken Timur'un "Temiz eller operasyonu"nun başlatılmasına yönelik sözleri dikkat çekti.

        Daha önce de benzer bir çağrıda bulunan Timur, "Sadece hakem cezalandırmak olmaz. Temiz eller operasyonu başlatılsın, tüm tahkikatlar yapılsın. Gerekirse araştırmalar yapılsın, sosyal medyalar incelensin. 'Hepimiz başvuralım, telefonlarımız her şey incelensin' dedik. Lütfen incelensin" ifadelerini kullandı.

        Sarı-kırmızılıların bu konuya dair bir taslak ile TFF'ye başvuracağı, ayrıca derbinin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u da şikayet edeceği öğrenildi.

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