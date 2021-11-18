Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak "Süper Derbi", beIN MEDIA GROUP'un küresel ağındaki 40'tan fazla bölgede gösterilecek ve aynı zamanda Türkiye Süper Ligi’nin küresel distribütörü beIN’in anlaştığı 50'den fazla uluslararası bölgede yayınlanacak.

Galatasaray efsanesi Harry Kewell ile Fenerbahçe efsanesi Diego Lugano, derbi için Güntekin Onay, Feyyaz Uçar ve daha önce takımlarına bu derbide kaptanlık yapmış olan Tugay Kerimoğlu ile Volkan Demirel’in konuğu olacaklar.

Diğer yandan Süper Lig’de bir maçın canlı yayını sırasında ilk kez Piero kullanılacak. Resimli ve grafikli gol tekrarları Piero sayesinde derbide futbolseverlerle buluşacak.