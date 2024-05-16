Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü
Giriş: 16.05.2024 - 22:20 Güncelleme: 16.05.2024 - 22:20
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 7’ye 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.
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