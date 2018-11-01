Galatasaray - Fenerbahçe maçı heyecanı

Galatasaray ve Fenerbahçe, 02 Kasım 2018 Cuma günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Galatasaray 19 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Fenerbahçe 9 puanda ve 15. sırada. Galatasaray, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fenerbahçe, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'dan 101 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Galatasaray kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Fenerbahçe sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Galatasaray son haftadaki İstanbul Başakşehir müsabasında 5-1 yenildi.

Fenerbahçe ise Sivasspor maçında 4-1 kazandı.

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, kendi sahasında 13 gol attı, 2 gol yedi.

Fenerbahçe ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, 1 gol atarken 5 gol yedi.

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