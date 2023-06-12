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Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak?

Süper Kupa'da finalin adı belli oldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe; 50. Süper Kupa'yı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma ile ilgili olarak futbolseverler şimdiden Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak sorularının cevaplarını aramaya başladı...

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  • Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak? Süper Kupa finali tarihi...

    1966'dan beri oynanan Süper Kupa'da ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Son olarak 2013-2014 sezonunun Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşan iki ekip, toplamda 7. kez söz konusu kupanın finalinde eşleşmiş oldu. İşte, merakla beklenen 2022-2023 sezonu finali ile ilgili bilgiler...
  • Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak? Süper Kupa finali tarihi...

    GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı.

    Söz konusu karşılaşmanın günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak ancak mücadelenin Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayı başında oynanması bekleniyor.
  • Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak? Süper Kupa finali tarihi...

    GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

    Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.
  • Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak? Süper Kupa finali tarihi...

    EZELİ RAKİPLER 7. KEZ SÜPER KUPA FİNALİNDE KARŞI KARŞIYA

    Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.

    İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.
  • Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak? Süper Kupa finali tarihi...

    Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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