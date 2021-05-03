Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar,, Orkun Yurttaş,, Seyhan Topaloğlu
Galatasaray: Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Yashey Prints 13, Anete Steinberga 23, Kuanitra Holingsvorth 10, Asena Yalçın 2, Meltem Yıldızhan 3, Briann Russell 6, Zofia Hruscakova
Başantrenör: Efe Güven
Nesibe Aydın: Katsiaryna Snytsina 15, Merve Uygül 2, Büşra Akgün 3, Marie Peddy 9, Cecilia Hebard 17, Hülya Çoklar 4, Zsofia Simon 8, Melike Tuğba Oral
Başantrenör: Erman Okerman
1. Periyot: 20-12 (Galatasaray lehine)
Devre: 32-23 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 49-39 (Galatasaray lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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