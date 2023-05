İHA

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Sezon başından bugüne değin 80 civarında açıklama, sosyal medya paylaşımı, toplantı ve medya önündeki demeçleriyle Türk futboluna, kulübümüze iftira atan, futbol ailesinin tüm paydaşlarını canı istediği zaman tehdit eden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün son olarak Giresunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki mesajıyla hakemleri açık şekilde tehdit etmesi ve tüm bu süregelen davranışları Türk spor tarihinin kara lekesidir.

Açıklamalarının yüzde 80’ine cevap vermememiz, birkaç yanıtla sükuneti telkin etmemize rağmen şampiyonluk uğruna ilkelerin, ahlaki kuralların hiçe sayılmasının yanında Türkiye Futbol Federasyonu’nun kendi kurullarını, hakemlerini, Yönetim Kurulu Üyeleri’ni yalnız bırakıp hiçbir açıklama yapmaması ve bu vahim davranışları cezalandırmaması bizi bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakmıştır. Son olarak hakemleri isimleriyle tehdit etmek Türk futboluna kastetmektir.

Tüm hakemlerin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yalnız bırakılsalar da iftira, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceklerine, adaletten şaşmayacaklarına ve ucuz ayak oyunları karşısında vicdanlarıyla görevlerini yerine getireceklerine inancımız tamdır. Tüm görevliler, hoyratça başarı için her yolu mübah gören haksız, kabul edilemez tavır karşısında adalet adına gerekli duruşu gösterecektir. Aksi halde görevi Türk futboluna adalet sağlamak olan bu kişiler, vicdanlarına ve toplumsal barışa ihanet etmiş olacaktır.

İlgili kulübün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sınırsız şımartılması sonucu her türlü ilkel tavrına ses çıkarılmaması, otorite konumunda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu’nun korku ve nedenini bilemediğimiz kaygılarla tüm kurullarını, görevlilerini, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni yalnız bırakması kabul edilemez!

Hakemlerini, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni, kurum ve kuruluşlarını; korkuları, her türlü kaygıları nedeniyle yalnız bırakan Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili olarak da ilerleyen günlerde geniş kapsamda açıklamalarda bulunacağız.

Toplumca hiçbir karşılığı bulunmayan bu bencil ve ilkel davranışlar karşısında tüm futbol bireylerini cesur, adil ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz."