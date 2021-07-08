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Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını sarı-kırmızılı taraftarlara açacak

Galatasaray Futbol Takımı, antrenmanlarını taraftarlarına açıyor

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca sürecek organizasyonların ilkinde, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesinden 2021 yılında mezuniyetini gerçekleştiren ve Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda vazgeçilmezlerimizden olan en az bir doz aşısı tamamlanan 18 yaş üstü gençlerimiz, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yarın saat 17.00'deki antrenmanda takımımızın misafiri olacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ilerleyen günlerde en az bir veya 2 doz aşısı tamamlanmış taraftarların Florya'da gerçekleştirilecek antrenmanlarda ağırlanmaya devam edileceği belirtildi.

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