Galatasaray Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada kamp yapmak için Antalya'ya geldi.
Özel uçakla kente gelen sarı-kırmızlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Galatasaray kafilesi, daha sonra Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp yapacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük.
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