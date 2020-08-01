Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen’in, "Türk olmayan takımları yenmek" hedefiyle, Türkiye'nin medar-ı iftiharı olan Galatasaray Spor Kulübü'nün temellerinin atıldığı Galatasaray Lisesi, 1481 yılına kadar uzanan kökleriyle Türk Milleti'nin sahip olduğu en önemli eğitim kurumlarının başında gelmektedir.

Çanakkale'de, Trablusgarb'da, Balkan Harbi'nde, Kafkas Cephesi'nde, Irak'ta, Gazze'de, Sina'da, vatan uğruna şehitler veren Galatasaray Lisesi, İstiklal ruhuyla kurulan Türkiye Cuhmuriyeti'nin sarsılmaz değerleriyle yoğrularak bugünlere gelmiştir.

Bu vatan için canını hiçe sayarak cephelere koşan, mezun vermeden şehitler veren Galatasaray Lisesi, "Fikri hür, vicdanı hür" nesiller yetiştirerek, Cumhuriyetimizin üzerine bina edildiği tüm değerleri benimseyen ve her zaman her yerde savunan bir kurum olmuştur.

Türkiye'de sayısız değerli insanı tedrisatından geçiren bir ilim irfan yuvası olan Galatasaray Lisesi'ne dil uzatanların asıl amaçları ortadadır. Bu cüreti gösterenler şunu bilmelidir ki; tüm kurumlarıyla tek vücut olan Galatasaray, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin temel değer ve ilkelerinin yılmaz bekçisi olmaya devam edecektir."