Süper Lig'in 5.haftasında Galatasaray ve Gaziantep kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili araştırmalar futbolseverler tarafından sürüyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak edilip arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?