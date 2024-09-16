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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Gaziantep FK maçına hazır! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Gaziantep FK maçına hazır!

        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 20:31 Güncelleme: 16.09.2024 - 20:31
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        G.Saray Gaziantep FK'ya hazır!
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        Galatasaray, Gaziantep FK ile yarın oynayacağı Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek.

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