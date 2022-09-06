31. dakikada Abdulkadir Parmak ile girdiği ikili mücadelenin ardından sarı kart gören Abdülkerim, 44'te Figueiredo ile çıktığı hava topunun ardından takımını 10 kişi bıraktı. Lucas Torreira ve Okan Buruk da bu karara itirazın ardından sarı kart gördü.

YORUMCULAR NE DEDİ?

Yayıncı kuruluşta mücadelenin ardından hakemin kararlarını yorumlayan Deniz Çoban, Abdülkerim'in ilk sarı kartının da Djilobodji'nin bir faulüyle benzer olduğunu ve bu standart nedeniyle ağır olduğunu vurgularken ikinci sarı kartı için de "Sarı olmaz" ifadelerini kullandı.

Bülent Yıldırım ikinci kart için pozisyonun faul olduğunu ancak sarı kartın olmaması gerektiğini dile getirirken Lale orta da "Sarı kart haksız" ifadelerini kullandı. Lale Orta yüzünü tutan Figueiredo'ya tepki gösterdi ve fair play içinde davranmadığını dile getirdi.