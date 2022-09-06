Galatasaray ile Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında karşı karşıya gelirken mücadeleye Yaşar Kemal Uğurlu'nun bazı kararları damga vurdu. Sarı-kırmızılılar 44. dakikada 10 kişi kalırken Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.
31. dakikada Abdulkadir Parmak ile girdiği ikili mücadelenin ardından sarı kart gören Abdülkerim, 44'te Figueiredo ile çıktığı hava topunun ardından takımını 10 kişi bıraktı. Lucas Torreira ve Okan Buruk da bu karara itirazın ardından sarı kart gördü.
YORUMCULAR NE DEDİ?
Yayıncı kuruluşta mücadelenin ardından hakemin kararlarını yorumlayan Deniz Çoban, Abdülkerim'in ilk sarı kartının da Djilobodji'nin bir faulüyle benzer olduğunu ve bu standart nedeniyle ağır olduğunu vurgularken ikinci sarı kartı için de "Sarı olmaz" ifadelerini kullandı.
Bülent Yıldırım ikinci kart için pozisyonun faul olduğunu ancak sarı kartın olmaması gerektiğini dile getirirken Lale orta da "Sarı kart haksız" ifadelerini kullandı. Lale Orta yüzünü tutan Figueiredo'ya tepki gösterdi ve fair play içinde davranmadığını dile getirdi.
RIDVAN DİLMEN: MİNİMUM BİR KART AĞIR
Devre arasında pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen "Abdülkerim'in gördüğü iki sarı karttan minimum birisinin çok ucuz olduğunu düşünüyorum. İlk sarı kartta top Galatasaraylı oyuncuya daha yakın diye de yorumlayabilirsiniz. İkinci sarı kartta da Gaziantepli oyuncu dirsek yemiş gibi bağırdı muhtemelen, hakem de ona aldandı. İki kart da ağır diyebilirim." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DAN ÜNLEMLİ PAYLAŞIM
Galatasaray devre arasında Abdülkerim ile Figueiredo'nun pozisyonunun fotoğrafını paylaşarak karara tepki gösterdi.
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 5, 2022
GAZİANTEP FK'DA KART BEKLENTİSİ
Öte yandan Gaziantep FKlı futbolcular, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk yarıda Ertuğrul Ersoy'a müdahalesi nedeniyle kırmızı kart bekledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararı ise devam oldu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut da mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında hakem sorusu üzerine konuştu ve şunları söyledi: "Abdülkerim'e verdiği kırmızı karttan dolayı mı hakemi suçlamak istiyorsunuz? O zaman orta sahada Kerem'in oyuncumuzun kaval kemiğine basmasını siz değerlendirin. Hakem hakkında bir şey söylemek istemiyorum"
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