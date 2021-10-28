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Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla devam etti

Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümünde interval koşular üzerinde duruldu. Daha sonra pas çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde iki yarı sahada dört gruba ayrılan futbolcular, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenman öncesinde Senegalli futbolcu Mbaye Diagne’nin doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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