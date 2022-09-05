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Haberler Gündem Galatasaray Gaziantep maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında ve aslen nereli?
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Galatasaray Gaziantep maçını yönetecek olan hakem Yaşar Kemal Uğurlu kimdir?

Bu akşam Galatasaray ve Gaziantep karşı karşıya gelecek. Oynanacak olan mücadeleyi tanınan hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. İşte Yaşar Kemal Uğurlu'nun hayatı hakkında merak edilenler...

Galatasaray Gaziantep maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? Yaşar Kemal Uğurlu kaç yaşında ve aslen nereli?
Yaşar Kemal Uğurlu kimdir?
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MHK tarafından Süper Lig karşılaşmalarını yöneten hakemlerden biri olan Yaşar Kemal Uğurlu, bu akşam oynanacak Galatasaray - Gaziantep maçının hakemliğini üstlenecek. Futbolseverlerin gündeminde yer alan isim hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

1981 yılında Ankara'da dünyaya gelen Yaşar Kemal Uğurlu, 2002 yılında Düzce'de hakemlik sınavına girmiş ve 2004 yılında kariyerine adım atmıştır. Aslında Gazi Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan isim, Ankaragücü'nde futbol oynamıştır. Yaşar Kemal Uğurlu hakem olmaya, izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi sonucu karar vermiştir. Ünlü isim, 2012 yılından beri bankada müdür yardımcısı olan Özlem Uğurlu ile evlidir. Çiftin Deren adını verdikleri bir kız evlatları bulunmaktadır.

YAŞAR KEMAL UĞURLU HANGİ TAKIMLI?

Başarılı hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun tuttuğu takım kesin olarak bilinmese de ortada dolaşan söylentilere göre Uğurlu, Fenerbahçe takımını destekliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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