Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray- Gençlerbirliği canlı izle ekranı: Galatasaray- Gençlerbirliği ZTK çeyrek final maçı nasıl ve nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanıyor?

        Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, şimdi gözünü kupaya çevirdi. Sarı kırmızılı ekip, hafta sonu deplasmanda mağlup ettiği Gençlerbirliği ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak kritik mücadelede galip gelen taraf yarı finale yükselecek. Peki, Galatasaray- Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Galatasaray- Gençlerbirliği canlı izle kanalı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 21:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        GalatasarayGençlerbirliği maçı canlı izle aramaları, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde hız kazandı. Tek maç eleme usulü oynanacak kritik mücadelede sarı-kırmızılılar yarı finale yükselmek isterken, başkent temsilcisi sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler ise “Galatasaray–Gençlerbirliği maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11’ler ve maç öncesi öne çıkan detaylar…

        2

        GALATASARAY- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

        RAMS Park'taki müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

        3

        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Yunus, Lang, Icardi

        4

        GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11

        Erhan, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Bashiru, Traore, Cihan, Varesanovic, Metehan, Niang

        5

        BU SEZONKİ 3. RANDEVU

        Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı. İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        6

        RAMS PARK'TAKİ SON 13 MAÇINDA YENİLMEDİ

        Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.

        7

        KUPADA 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.

        8

        G.BİRLİĞİ'NE KARŞI SON 5 MAÇTA GALİP

        Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 Mart 2020 tarihinde 3-0 kazanılan maçla başlayan süreçte Süper Lig'de rakibini üst üste 5 karşılaşmada mağlup etti. Söz konusu 5 müsabakada 16 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde de 3 gol gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 20 Nisan 2026 (Trump Hürmüz Krizini Bilerek Mi Yarattı?)

        ABD-İran müzakeresi olacak mı? Gerilim dorukta: ateşkes sürecek mi? ABD-İran ateşkesi 22 Nisan'da bitiyor. Trump tehdit ediyor, müzakere olacak mı? İran'ın "Nükleer tozu" ne olacak? İran'daki Uranyum taşınacak mı? Hürmüz'de ABD-İran anlaşması olur mu? İran-ABD birlikte Hürmüz'ü işletir mi? Hürmüz'ün...
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!