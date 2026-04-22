Galatasaray- Gençlerbirliği canlı izle: Galatasaray- Gençlerbirliği maçı nasıl, nereden izlenir?
Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, şimdi gözünü kupaya çevirdi. Sarı kırmızılı ekip, hafta sonu deplasmanda mağlup ettiği Gençlerbirliği ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak kritik mücadelede galip gelen taraf yarı finale yükselecek. Peki, Galatasaray- Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Galatasaray- Gençlerbirliği canlı izle kanalı
Galatasaray– Gençlerbirliği maçı canlı izle aramaları, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde hız kazandı. Tek maç eleme usulü oynanacak kritik mücadelede sarı-kırmızılılar yarı finale yükselmek isterken, başkent temsilcisi sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler ise “Galatasaray–Gençlerbirliği maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11’ler ve maç öncesi öne çıkan detaylar…
GALATASARAY- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Yunus, Lang, Icardi
GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11
Erhan, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Bashiru, Traore, Cihan, Varesanovic, Metehan, Niang
BU SEZONKİ 3. RANDEVU
Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı. İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
RAMS PARK'TAKİ SON 13 MAÇINDA YENİLMEDİ
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.
KUPADA 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.
G.BİRLİĞİ'NE KARŞI SON 5 MAÇTA GALİP
Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 Mart 2020 tarihinde 3-0 kazanılan maçla başlayan süreçte Süper Lig'de rakibini üst üste 5 karşılaşmada mağlup etti. Söz konusu 5 müsabakada 16 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde de 3 gol gördü.