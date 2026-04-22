Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşmasının maç saati ve canlı yayın bilgisi sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, hatırlanacağı gibi Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla birinci sırada tamamlamıştı. İki takım bu sezon iki kez karşılaşırken, sarı-kırmızılılar bu mücadelelerinin tamamını kazanan taraf olmuştu. Peki, "Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı için nefesler tutuldu. Ligde ve kupada yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, Gençlerbirliği engelini geçip Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürmek istiyor. Gençlerbirliği ise zorlu deplasmanda galip gelip adını yarı finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı 22 Nisan Çarşamba günü bu akşam saat 20:30'da oynanacak.
GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele ATV ekranlarında canlı yayınlayacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 3. RANDEVU
Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı.
İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Yunus, Lang, Icardi
Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Bashiru, Traore, Cihan, Varesanovic, Metehan, Niang