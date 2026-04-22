Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

        Galatasaray - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşmasının maç saati ve canlı yayın bilgisi sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, hatırlanacağı gibi Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla birinci sırada tamamlamıştı. İki takım bu sezon iki kez karşılaşırken, sarı-kırmızılılar bu mücadelelerinin tamamını kazanan taraf olmuştu. Peki, "Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 18:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray - Gençlerbirliği maçı için nefesler tutuldu. Ligde ve kupada yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, Gençlerbirliği engelini geçip Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürmek istiyor. Gençlerbirliği ise zorlu deplasmanda galip gelip adını yarı finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - Gençlerbirliği maçı 22 Nisan Çarşamba günü bu akşam saat 20:30'da oynanacak.

        3

        GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele ATV ekranlarında canlı yayınlayacak.

        4

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 3. RANDEVU

        Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

        Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı.

        İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Yunus, Lang, Icardi

        Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Bashiru, Traore, Cihan, Varesanovic, Metehan, Niang

        ÖNERİLEN VİDEO

        17 bıçak darbesiyle yaralanan Havva, tutuklanan eşinin en ağır cezayı almasını istedi

        Mersin'in Tarsus  ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.Ç. (33) tarafından çocuğunun gözü önünde bıçaklanarak ağır yaralanan Havva Ç. (27), tutuklanan eşinin en ağır cezayı almasını istedi. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Satırla etrafa saldırdı
        Satırla etrafa saldırdı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!