Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Spor Lig’in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Giresunspor karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan antrenman öncesinde Berkan Kutlu ve takımdaki iki fizyoterapistin doğum günleri kesilen pasta ile kutlandı.

Galatasaray yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Oosterwolde transferinde sona yaklaştı!
FUTBOL Transferde sona yaklaştı!
Galatasaraylı Haris Seferovic'e İtalya'dan bir talip daha!
FUTBOL İtalya 'sefer'i!
Galatasaray'a Morutan piyangosu! Pisa'dan flaş teklif
FUTBOL Cimbom'a piyango!
Beşiktaş'tan Dmitri Barinov'a yeni teklif!
FUTBOL Kartal'dan yeni teklif!
Adana Demirspor Bakayoko transferini bitirdi!
FUTBOL Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor!
Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir
FUTBOL Galatasaray'da ayrılık haftası!
Fenerbahçe ve Galatasaray Mertcan Ayhan için karşı karşıyalar
FUTBOL Mertcan Ayhan için karşı karşıyalar
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür: "Avrupa hayalimi her zaman koruyorum"
FUTBOL "Avrupa hayalimi her zaman koruyorum"
TSYD'den Erol Bilecik'e kınama!
FUTBOL TSYD'den Erol Bilecik'e kınama!
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı
FUTBOL 21. haftanın hakemleri açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.