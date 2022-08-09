Süper Lig'de 2022-2023 sezonu tüm hızıyla başladı. Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, ligin ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı ve gözünü Giresunspor maçına dikti. İşte Galatasaray Giresunspor maçı ile ilgili bilgiler...