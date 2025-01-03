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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Göztepe'ye hazır! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Göztepe'ye hazır!

        Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 20:33 Güncelleme: 03.01.2025 - 20:33
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        Galatasaray Göztepe'ye hazır!
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        Galatasaray, Süper Lig’in 18'inci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Süper Lig lideri Galatasaray'ın 4'üncü sırasındaki İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlayacağı maçı Alper Akarsu yönetecek. Maçın yan hakemleri ise Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral olacak.

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