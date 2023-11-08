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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray gruptan nasıl çıkar? 2023 İşte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruptan çıkma şansı - Futbol Haberleri

        Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçına Bayern Münih karşısında çıkıyor. Zorlu mücadele öncesi birçok detay da merak konusu oldu. Bunlar arasında, Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Galatasaray'ın deplasmanda Manchester United'ı devirmesi ile beraber gruptaki tüm dengeler alt üst olmuştu. Öte yandan, cimbomun bir üst tura çıkma ihtimali güçlü bir şekilde devam ediyor. Peki, Bayern Münih maçı öncesinde, Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın üst tura çıkma ihtimalleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:31
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        Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 4. maçında Bayern Münih deplasmanına konuk oluyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele öncesi grupta 2. sırada yer alan Galatasaray'ın bir üst tura çıkma ihtimali halen güncelliğini koruyor. Bu noktada, "Galatasaray gruptan nasıl çıkar?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cimbomun gruptan çıkması için kendi alacağı sonuçlarla beraber diğer maçları da takip etmesi gerekiyor. İşte, 2023 Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri...

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

        Galatasaray'ın Bayern Münih maçı öncesi gruptaki güncel puan durumu şu şekilde;

        1- Bayern Münih / 9 Puan (+4 av)

        2- Galatasaray / 4 Puan (-1 av)

        3- Manchester United / 3 Puan (-1 av)

        4- FC Kopenhag / 1 Puan (-2 av)

        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI (8 KASIM)

        Bayern Münih - Galatasaray (23:00) - Exxen

        Kopenhag - Manchester United (23:00) - Exxen

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        GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, 4. maçlar öncesi 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Grubundaki 4. maçta Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak sarı kırmızılıların bir gözü de Kopenhag Manchester United maçında olacak.

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        Galatasaray, Bayern Münih karşısında puan alamadığı takdirde Kopenhag Manchester United maçından beraberlik çıkmasını bekleyecek. Sarı kırmızılılar, söz konusu sonuçların gerçekleşmesi durumunda, 5. haftada Kopenhag'ın Bayern Münih deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek ve evinde ağırlayacağı Manchester United'ı mağlup etmesi halinde son maçlara bakmadan adını bir üst tura yazdıran taraf olacak.

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        Cimbom, Bayern Münih'i deplasmanda mağlup etmesi halinde ise yine Kopenhag Manchester United maçından gelecek sonucu bekleyecek. Sarı kırmızılılar, söz konusu durum gerçekleştiği takdirde yine Manchester United karşısına, son maçlara kalmadan bir üst tura çıkma fırsatıyla çıkacak.

        Galatasaray, A Grubu'nda 2. olduğu takdirde son 16 turuna kalacak ve 8 grup birincisinden biriyle eşleşecek. Cimbom, 3. olması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde son 24'e kalacak ve bu turnuvada gruplarında 2. olan takımlardan biriyle eşleşecek.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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