Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray gruptan nasıl çıkar? GS tur atlama şansı: UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray nasıl tur atlar? - Galatasaray Haberleri

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray nasıl tur atlar? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için artık fotoğraf netleşiyor. A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bu akşam İngiliz ekibi Manchester United'ı Rams Park'ta konuk edecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların gruptan çıkma ihtimallerine dair bilgileri bir araya getirdik... Habertürk Giriş: 29.11.2023 - 13:49 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:49 facebook

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Galatasaray Manchester United maçı için beklenen gün geldi çattı. UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasına sahne olacak ve bu akşam saat 20:45'de oynanacak zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, mutlak 3 puan hedefiyle ve bir üst tur yolunda avantaj elde etmek adın İngiliz devi ile karşılaşacak. İşte, temsilcimizin tur atlama ihtimalleri...

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU



1- Bayern Münih / 12 Puan ve +5 Av. (Gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi)



2- Kopenhag / 4 Puan ve -1 Av.



3- Galatasaray / 4 Puan ve -2 Av.



4- Manchester United / 3 Puan ve -2 Av.