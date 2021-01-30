Galatasaray haber bekliyor!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında İrfan Can Kahveci'nin transfer yarışı sürüyor. İrfan Can'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcu için son olarak 4 milyon Euro bonservis bedeli + oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay teklif etmişti.

DHA'nın haberine göre; sarı-kırmızılı ekibin, bonservis bedeli ya da sonraki satıştan verilecek payın biraz daha arttırılarak yeni bir teklif yapabileceği öğrenildi. Başakşehir Kulübü'nden yaptıkları teklife yanıt bekleyen sarı-kırmızılı kurmaylar, İrfan Can Kahveci için gerekirse bir görüşme daha yapacak.

Galatasaraylı yöneticiler, Başakşehir Kulübü'nden haber bekliyor... Turuncu-lacivertli yönetimin, Galatasaray ile bir kez daha görüşmek için sözleştiği öğrenildi. İki taraf arasında yapılacak görüşmenin ardından Galatasaray'ın teklifini arttırıp, arttırmayacağı da belli olacak.