Galatasaray'da teknik heyet, Gedson Fernandes’in gösterdiği performanstan memnun...

22 yaşındaki futbolcu, son haftalardaki oyunu ile beğeni topladı. Portekizli orta saha, son olarak Antalyaspor karşısında en çok top kapan, en çok ikili mücadele kazanan ve en çok adam eksilten isim olmuştu.

NTV Spor'un haberine göre; teknik heyet, Gedson Fernandes’in gelecek sezon da takımda olması gerektiğini yönetime bildirdi.

Yönetim, sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan 22 yaşındaki futbolcu için 1 yıl daha kiralama teklifi yapmayı planlıyor.

Süper Lig’de şu ana dek 12 maça çıkan ve 1 asist yapan Gedson Fernandes, devre arası transfer döneminde Benfica’dan 500 Bin Euro bedel ile kiralanmıştı.