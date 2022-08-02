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Galatasaray haberleri | Haris Seferovic mest etti

Galatasaray'ın 1 milyon Euro kiralama, 2,5 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Haris Seferovic, üç hazırlık maçında iki gol, iki asist ve oynadığı futbolla mest etti...

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  • Galatasaray haberleri | Haris Seferovic mest etti

    Galatasaray'ın uzun zamandır tabelaya direkt katkı sağlayacak forvet özlemi sona ermiş görünüyor. Sarı-kırmızılılar bu sefer aradığını buldu; Haris Seferovic… Üstelik de Boşnak asıllı İsviçreli santrfor, diğerleriyle karşılaştırıldığında sudan ucuza kadroya katıldı.
  • Galatasaray haberleri | Haris Seferovic mest etti

    Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği Seferovic’i Benfica’dan 1 milyon Euro kiralama, 2,5 milyon Euro da satın alma bedeliyle renklerine bağlayan sarı kırmızılılar transfer sezonunun en önemli transferlerinden birini gerçekleştirdi. 
  • Galatasaray haberleri | Haris Seferovic mest etti

    Boşnak oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı üç hazırlık maçında süre aldığı 110 dakika içinde iki gol attı, iki de asist yaptı. 
  • Galatasaray haberleri | Haris Seferovic mest etti

    Golcülüğüyle aranan 9 numara olduğunu gösteren Seferovic, yaptığı asistlerle de 10 numara performans gösterdi. 
  • Galatasaray haberleri | Haris Seferovic mest etti

    Futbol zekâsı ve yaptığı dokunuşlar kalitesini ortaya koyarken Emre’ye yaptığı akıl dolu asist, seyredenleri mest etti.
  • Galatasaray haberleri | Haris Seferovic mest etti

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fiorentina maçında iki asiste imza atan Seferovic için "O kendini ispatlamış bir oyuncu, hakkında hep olumlu düşünüyorduk. Dünya çapında bir santrfor, takıma da büyük yardım ediyor. Çok memnunum" diyerek oyuncusuna bakış açısını anlattı.

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