Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Galatasaray haberleri | Yedlin formayı kaptı

Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, son oynanan Alanya karşılaşmasındaki performansıyla formayı kaptı. ABD'li sağ bek BB Erzurum maçında ilk 11'de sahaya çıkacak

Galatasaray haberleri | Yedlin formayı kaptı

Galatasaray'ın ara transferde bedelsiz olarak Newcastle United'dan kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin, 4 maçın ikisinde ilk 11 olarak sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Alanya'ya karşı ilk tertipte sahada yer alan ABD'li sağ bek, o maçta güven vermedi. Ancak teknik direktör Fatih Terim, öğrencisine güvenerek Alanya karşısında ikinci kez ilk 11'de sahaya sürdü. İyi bir performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, Emre Kılınç'a asist yaptı. Kasımpaşa maçında bozuk zemin nedeniyle formasını Martin Linnes'e kaptıran Yedlin, son oynanan Alanya karşılaşmasındaki performansıyla formayı kaptı. ABD'li sağ bek BB Erzurum maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alanya zaferini Fatih Terim'in İtalya tecrübesi getirdi - Galatasaray haberleri
FUTBOLİtalyan işi!
Juventus, Crotone'yi 3-0 yendi
FUTBOLJuventus, Crotone'yi 3-0 yendi
SON DAKİKA: Fenerbahçe hücum alanında 6 maçta iflas etti! - Haberler
FUTBOLKadıköy'de 300 dakikada 1 gol!
YENİLGİYİ UUTTU| Son dakika: Trabzonspor'un zirve inadı
FUTBOLTrabzonspor'un zirve inadı
HEZİMET| Kadıköy'de üst üste iki yenilgi! Son dakika Fenerbahçe Göztepe maç yorumları
FUTBOL"Futbol oynamıyor!"
Son dakika haberler: Muslera döndü, ligde puan kaybı unutuldu
FUTBOLMuhteşem dönüş!
Serhat Akın: "Yarın çok geç, bugün Daum"
FUTBOL"Yarın çok geç, bugün Daum"
Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları
FUTBOLBeşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları
Antalyaspor'da yarın genel kurul heyecanı yaşanacak
FUTBOLAntalyaspor'da genel kurul heyecanı
Göztepe, İstanbul deplasmanında 9 maç aradan sonra kazandı
FUTBOLİstanbul'da 9 maç sonra 3 puan!