TFF'nin aldığı karara göre ligden çekilen takımlardan transfer edilen futbolculardan biri sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak forma giyebilecek. Adekugbe bu kural kapsamnında ilk 11'de Galatasaray'ın elini rahatlatacak.