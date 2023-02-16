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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kiraladı

Devre arası transfer döneminde Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayan Galatasaray, Samuel Adekugbe'yi kiralama konusunda oyuncu ve Hatayspor ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılıların, Hatayspor ile yaptığı anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunduğu da belirtildi

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  • Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kiraladı

    Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sol bek için çözümü de Türkiye'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kanadalı savunmacı Samuel Adekugbe için söz kesti.
  • Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kiraladı

    10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ligden çekilen takımlardan olan Hatayspor ile görüşen sarı-kırmızılılar, Hatayspor ile kiralık olarak anlaşma sağladı. 
  • Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kiraladı

    Adekugbe'nin maaşını ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Kanadalı futbolcunun performansından memnun kalması durumunda ise satın alma opsiyonuna sahip. 
  • Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kiraladı

    Galatasaray sezon sonunda Adekugbe'yi transfer etmek istemesi durumda 1,2 milyon Euro karşılığında 28 yaşındaki sol beki renklerine bağlayabilir. 
  • Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kiraladı

    Hatayspor'un 2021 yılının Ağustos ayında Norveç ekibi Valerenga'dan 400 bin euroya transfer ettiği Sam Adekugbe, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 1369 dakika görev yaptı.
  • Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kiraladı

    YABANCI SAYILMAYACAK

    TFF, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan felaket nedeniyle yönetim kurulu kararlarını almış ve yabancı kuralında da değişikliğe gitmişti. 
  • Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kiraladı

    TFF'nin aldığı karara göre ligden çekilen takımlardan transfer edilen futbolculardan biri sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak forma giyebilecek. Adekugbe bu kural kapsamnında ilk 11'de Galatasaray'ın elini rahatlatacak. 
  • Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kiraladı

    16 Ocak 1995'te dünyaya gelen Sam Adekugbe profesyonel kariyerine 2013'te Vancouver Whitecaps FC kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Whitecaps FC 2, Brighton & Hove Albion, IFK Göteborg, Valerenga 2, Valerenga ve Hatayspor kulüplerinde oynadı.

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