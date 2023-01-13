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Galatasaray - Hatayspor | CANLI YAYIN

Galatasaray - Hatayspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 7 resmi maçı da kazanan sarı-kırmızılıların 39, Volkan Demirel'le çıkış peşinde olan Hatayspor'un ise 17 puanı bulunuyor

Galatasaray - Hatayspor MAÇI CANLI YAYIN! Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Hatay ilk 11'ler ve kadrolar
HABERTURK.COM / AA

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

GALATASARAY - HATAYSPOR

SAAT: 20.00
HAKEM: Kadir Sağlam
STAT: Nef Stadyumu
YAYIN: beIN SPORTS 1

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Mata, Barış, Kerem, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Recep Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Saba, Bertuğ

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı 17 maçın 4'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Atakaş Hatayspor ise hanesine yazdırdığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

YEDİ MAÇTIR KAZANIYOR!

Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip.

Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

MERTENS CEZALI, DÖRT OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemiyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross da müsabakanın kadrosunda yer alamıyor.

Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

BEŞİNCİ RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor ile 5. kez karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligde Hatayspor ile daha önce oynadığı 4 karşılaşmanın ikisini kazanırken, ikisinde ise rakibine mağlup oldu. Bu maçlarda 7 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan dört Süper Lig maçını da ev sahipleri kazanırken (2-2), bu dört karşılaşma toplam 15 gole sahne oldu (7-8).
  • Galatasaray'a konuk olduğu iki Süper Lig maçını da kaybeden Hatayspor'un, lig tarihinde 3+ kez ziyaret edip puan alamadığı bir deplasman bulunmuyor.
  • Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son yedi maçta puan kaybetmedi. Okan Buruk, Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı ekibin başında 8+ karşılaşmalık galibiyet serisi yakalayan dördüncü teknik adam olmak istiyor (Mustafa Denizli, Reiner Hollman & Fatih Terim).
  • İstanbul takımlarına konuk olduğu son üç Süper Lig maçından 4 puan çıkaran Hatayspor (1G 1B 1M), daha önceki 10 karşılaşmada sadece 2 puan toplayabilmişti (2B 8M)
  • Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçında ikişer gol atan Galatasaray (5G 1B) beş galibiyetini de 2-1'lik skorla alırken, diğer karşılaşmada Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sezon iç sahada kalesini gole kapatamayan dört takımdan biri konumunda (Antalyaspor, Ümraniyespor ve İstanbulspor ile birlikte).

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