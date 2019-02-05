Galatasaray Hatayspor maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda gözler bu maçta olacak. Son 16'da Galatasaray Boluspor'u, Hatayspor ise Başakşehir'i elemişti. Peki Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray - Hatayspor Türkiye Kupası maçı hangi kanalda?

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Hatayspor maçı 6 Şubat 2019 (Çarşamba) tarihinde gerçekleştirilecek. Maç 20.30'da A2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇA HAZIRLANIYOR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Şubat Çarşamba günü sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çabukluk ve kuvvet organizasyonlarının ardından sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yapıldığı bildirildi.

Ligde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede 90 dakika süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Açıklamada, uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Akbaba'nın idmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi. Asya Kupası'nda mücadele eden Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun takıma katıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı futbolcusu Mariano Ferreira Filho'nun yapılan tetkiklerinde sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Öte yandan Fernando Muslera'nın hayranı olan sarı-kırmızılı minik taraftar Efe Yılmaz, Uruguaylı kaleciyle bir araya gelerek hayalini gerçekleştirdi.

Galatasaray, bugün yapacağı antrenmanla Hatayspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

HATAYSPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde, Osman Çalğın Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pazar günü ligde oynanan Denizlispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcular idmanı, 5'e 2 ve dar alan çalışmalarıyla tamamladı. Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.