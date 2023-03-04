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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini 8. dakikada Milot Rashica, 19. dakikada Sergio Oliveira, 40. dakikada Bafetimbi Gomis, 55. dakikada Emin Bayram, 84. dakikada Nicolo Zaniolo ve 88. dakikada Leo Dubois kaydetti

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  • Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi

    Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.

     
  • Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi

    Spor Toto Süper Lig'de 24. haftayı maç yapmadan geçen iki takım, İstanbulspor'un ev sahipliğinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.
  • Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi

    Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 8. dakikada Milot Rashica, 19. dakikada Sergio Oliveira, 40. dakikada Bafetimbi Gomis, 55. dakikada Emin Bayram, 84. dakikada Nicolo Zaniolo ve 88. dakikada Leo Dubois kaydetti.
  • Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi

    Hakem Ozan Ergün'ün yönettiği maça Galatasaray, Okan Kocuk, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Juan Mata, Milot Rashica ve Bafetimbi Gomis ile başladı.
  • Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi

    Galatasaray'da ikinci yarıda Leo Dubois, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman ve Ali Yeşilyurt oyuna dahil oldu.
  • Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi

    Sarı-kırmızılı ekipte dinlendirilen Mauro Icardi ile hastalığı bulunan Lucas Torreira kadroda yer almadı.
  • Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi

    İstanbulspor'un ilk 11'i ise David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Florian Loshaj, Muammer Sarıkaya, Eduard Rroca, Jason Lokilo, Valon Ethemi ve Emeka Eze'den oluştu.
  • Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi

    Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da maçı protokol tribününden takip etti.
  • Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi

    MAÇIN GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANDI

    Karşılaşmanın geliri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlandı.
  • Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi

    Müsabakanın 4. dakika 17. saniyesinde de deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek için tribünden sahaya oyuncak atıldı.
  • Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi

    Maç öncesinde depremlerde vefat eden vatandaşlar ile geçen hafta hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül anısına saygı duruşunda bulunuldu.
  • Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi

    İşte açın kareleri...
  • Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi
  • Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi
  • Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi

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